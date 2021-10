Martino: "Per convincere Insigne a lasciare Napoli servono 6-7mln annui e nessuno glieli dà"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne ha la fascia di capitano che è difficile da abbandonare quindi credo che abbia tutta la voglia di terminare la sua carriera con la maglia del Napoli. Al di là dei sentimentalismi, dell'emozione e di cosa significhi per un napoletano indossare la maglia azzurra c'è anche un discorso legato alle cifre. Per convincere Insigne ad andare via da questa città bisognerebbe fargli una proposta irrinunciabile, da 6-7 milioni netti, e non credo che altri club possano spingersi a tanto".