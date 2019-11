Martino: "Per una volta gli arbitri hanno ammesso il loro errore. Su Castrovilli..."

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle parole di Ancelotti nella riunione di ieri con gli arbitri e alla voce di mercato su Castrovilli: "Era ora. C'è stato un ritardo non indifferente, una volta tanto gli arbitri hanno ammesso il loro errore, è stato bravissimo Ancelotti. Se ci fossero stati i 3 punti contro l'Atalanta, sarebbe cambiato il destino del Napoli.



Parole Ancelotti? E' stato un passaggio importantissimo. Le parole di Ancelotti faranno cambiare qualcosa. Non capisco perchè non si possano sentire le comunicazioni con il Var come accade nel rugby.

Castrovilli? E' uno dei giovani più in vista del calcio italiano, non sarà facile strapparlo alla Fiorentina, sarebbe un grande acquisto".