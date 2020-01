Martino: "Petagna buon innesto, ma deve segnare di più. Per giugno mi aspetto qualcosa di meglio"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carmine Martino per parlare dei probabili acquisti di Petagna e Rodriguez: "Petagna è un buon attaccante, il Napoli non sta acquistando un campione, ma per Gattuso può essere fondamentale. Deve segnare più gol. Mi aspetto qualcosa di meglio per il mercato di giugno".

TERZINO - "Rodriguez non è un nome nuovo, mi sarei aspettato qualcosa di più dallo svizzero col Milan. Il terzino è stata una scelta di Gatttuso.magari col tecnico calabrese tornerà ad essere il terzino ammirato ai tempi del Wolfsburg"