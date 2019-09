Martino: "Pochi abbonamenti? Ormai la nuova generazione preferisce pizza e tv con amici"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carmine Martino ha parlato dei numeri bassi per gli abbonamenti: "Non era colpa dello stadio o dei bagni, ne ero certo di questo. E non regge neanche la questione mercato, si va a vedere il Napoli, la maglia azzurra, e pure prendendo Messi non avresti fatto il sold-out. Prima si riempiva lo stadio anche con squadre mediocri che sapevi non avrebbero mai lottato... se non per la salvezza. Le nuove generazioni non conoscono il rito di andare allo stadio, vivere la partita, ma sono abituati a vederla con gli amici alla tv con la pizza e le bibite preferite. Il Napoli ha abbassato i prezzi, deve proseguire con altre soluzioni per incentivare il pubblico a lasciare la poltrona".