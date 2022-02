Martino: "Possibili delle sorprese, Napoli attento all'insidiosa trasferta di Cagliari"

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista di Radio Kiss Kiss, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': “Siamo entrati nella fase più delicata della stagione e secondo il mio avviso ci saranno altri risultati a sorpresa come quello di ieri della Juve nel derby. Questa nuova situazione potrebbe regalare grandissime sorprese ai tifosi azzurri. Il Napoli però deve stare attento alla sempre insidiosa trasferta di Cagliari, la squadra di Spalletti viene da un tour de force e non sarà facile. Peccato per quel rigore del Legia contro lo Spartak, Spalletti avrebbe volentieri evitato le due sfide col Barcellona. Giocare due partite in meno con questo calendario sarebbe stata una manna dal cielo per il Napoli.

A Cagliari la squadra deve dimostrare di essere forte dal punto di vista mentale, dopo il Barcellona puoi essere un po’ scarico ma si devono recuperare subito le energie senza pensare al ritorno di giovedì. Il Napoli ha tutte le carte per farcela anche contro una squadra tosta come quella di Mazzarri”.