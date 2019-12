Martino: "Proteste ultrà? Modello inglese, ad Anfield seduti e fanno un tifo infernale"

Nel corso di Canale 8 durante la trasmissione'Ne Parliamo il Lunedi', il giornalista e telecronista Carmine Martino è stato interrogato sulle proteste delle curve per le nuove normative: "Tutti diciamo che in Inghilterra ci sono regole, il modello inglese, gli stadi ecc. quindi mettiamoci d'accordo. Io credo che si debba trovare un accordo, rivedere qualcosa e far stare gli ultrà nello stadio. Ma mettiamoci d'accordo, vogliamo o no il modello inglese che tutti invocavano? Perché ora si sta seguendo quel modello lì. Ad Anfield, lo stasdio più caldo di tutti, c'è un tifo infernale fatto con tutti seduti".