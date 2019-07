Martino scommette: "La prossima potrebbe essere la stagione di Milik"

Inizierà domani il ritiro a Dimaro del Napoli, già programmate le prime amichevoli ed inizia a ribollire l'entusiasmo della tifoseria, presto si tornerà a parlare del calcio giocato e chissà se non arriverà il colpo di mercato tanto atteso. Carmine Martino, giornalista Mediaset e collaboratore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di questo e non solo nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi siamo pronti, ma è importante che lo siano i giocatori, il progetto che prende forma, i nuovi arrivi e i nomi accostati alla squadra hanno portato alle stelle l'entusiasmo e le aspettative e poi sarà la città il vero Vulcano. Se Di Lorenzo è pronto per la Serie A e per il San Paolo? Sì, ha dimostrato di essere un ragazzo in gamba e pronto per quest'esperienza. La prossima potrebbe essere la stagione buona per Milik, che ha recuperato anche la condizione mentale e con una buona condizione fisica potrebbe rivelarsi il vero jolly di questa squadra".