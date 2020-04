Martino sicuro: "La stagione se riparte può riservarci sorprese assurde"

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista Kiss Kiss, è intervenuto a Radio Goal: "La stagione che dovrebbe concludersi potrebbe riservarci delle sorprese assurde per certi versi e non parlo solo del campionato, ma anche della Champions League. A questo punto possiamo aspettarci di tutto. Se il Napoli riuscisse a battere il Barcellona, che vive un momento difficile dal punto di vista societario, a quel punto puoi aspettarti una combinazione incredibile. Una funzione importante per concludere questa stagione sarà dei preparatori".