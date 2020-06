Martino sicuro: "Sarri? Ha ragione chi dice che avrà tutto da perdere..."

Carmine Martino, radiocronista Kiss Kiss, ha parlato a Tuttonapoli della finale di domani sera contro la Juventus incentrando l'attenzione sull'ex della sfida, Maurizio Sarri, che va a caccia del suo primo trofeo in Italia: "Sarri? Ha ragione chi dice che avrà tutto da perdere e nulla da guadagnare: se vince avrà fatto il suo dovere, se perde metterà in discussione il lavoro di una stagione intera contro la sua ex squadra".