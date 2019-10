Martino: "SPAL non ha sbagliato nulla. Rigore? Per me c'è, ma ormai non si capisce nulla..."

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "La SPAL non ha sbagliato quasi nulla nell'arco dei 90 minuti, dimostrando una grande organizzazione di gioco. Al Napoli è mancato giusto quel qualcosa per portare a casa la vittoria. Rigore? Per me c'è perché abbiamo visto tante situazioni simili e il rigore è stato accordato. A questo punto non capisco più quand'è rigore, sui falli di mano non ci sto capendo niente".