Martino: "Spiazzato da quanto successo, auguro ad Ancelotti subito la Premier"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino nel giorno del ribaltone in panchina: "Sono rimasto spiazzato, pensavo il 4-0 potesse cambiare alcune cose. Auguro ad Ancelotti subito una nuova avventura, chissà forse in Inghilterra. Gattuso dovrà provare a recuperare 8 punti, ma su 3 squadre, servirebbe un Napoli al top per inanellare tante vittorie".