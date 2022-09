Martino: "Spunta novità di formazione per i colleghi, ma non trova conferme"

Carmine Martino, giornalista Mediaset, radiocronista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta dalla Scozia a Radio Goal

Carmine Martino, giornalista Mediaset, radiocronista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta dalla Scozia a Radio Goal: "Penso che giocherà Simeone in attacco, per caratteristiche è l'attaccante ideale per il tipo di partita che ci sarà. Secondo me la formazione è già fatta. Ostigard titolare? C'è questa corrente di pensiero tra i colleghi, ma sono indiscrezioni che non trovano conferme".