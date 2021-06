Martino su Di Lorenzo: "A Napoli criticato anche lui, ma ormai è il titolare in nazionale!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista e radiocronista Carmine Martino ha parlato della crescita di Giovanni Di Lorenzo: "E' stato criticato anche lui nel momento di difficoltà, ma Di Lorenzo è stato uno dei migliori, anche con Ancelotti nonostante il salto doppio da una matricola come l'Empoli alla Champions League. ha un carattere forte, personalità, è uno dei punti di forza del Napoli e sarà dura per Florenzi riprendersi il posto in nazionale".