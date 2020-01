Martino su Fabian: "Ha tutte le carte in regola per essere un campione"

Il giornalista Carmine Martino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al centrocampista del Napoli Fabian Ruiz: "Non riesco a darmi una spiegazione precisa su Fabian Ruiz. E' un giovane che si è imposto ad altissimi livelli nella scorsa stagione. Ci può stare una pausa di rendimento, credo sia fisiologico. Lo spagnolo ha tutte le carte in regola per diventare un campione".