Martino su Lazio-Napoli: "Azzurri arrabbiati, sarà una gara che si giocherà sui nervi"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Difficile prevedere la partita. La Lazio è un'enigma, con le grandi si esalta e con le piccole va in difficoltà. Il Napoli sarà arrabbiato, sarà una gara nervosa, chi avrà i nervi più saldi porterà a casa l'intera posta in palio. Gattuso ha tutta la voglia di fare scelte guardando in faccia i suoi".