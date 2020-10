Martino su Napoli-Atalanta: "E' molto più importante della gara con la Juve"

Il giornalista Mediaset Carmine Martino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Napoli-Atalanta: "E’ una gara estremamente importante, molto di più rispetto a Juventus-Napoli. Capiremo se sono legittime le aspirazioni di scudetto dei bergamaschi, che giustamente si nascondono, ma che rispetto agli altri anni hanno avuto una partenza col piede giusto. In passato in Campionato sono sempre partiti lenti per poi avere un crescendo. Se Gasperini e i suoi ragazzi dovessero superare anche l’esame di Napoli, dovranno essere inseriti in pole position insieme alla Juve per lo scudetto. In questo momento, da appassionato di calcio, mi attrae molto di più vedere questa partita che non quella contro i bianconeri".