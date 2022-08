Martino su Ndombele: "Chi segue poco calcio europeo non ha capito il valore di questo colpo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino: "Il Napoli è partito bene, ma ora deve farlo anche al Maradona davanti ai propri tifosi che stanno facendo di tutto per accaparrarsi un biglietto per la partita e questo è importante per avere più serenità e spinta per fare bene anche in casa. Ndombele? Chi segue con superficialità il calcio europeo non ha ancora ben capito il valore di questo centrocampista, fino a pochi anni fa tra i più importanti in Europa ma in Premier non è riuscito a mostrare tutto il suo potenziale, come Anguissa qui può prendersi lo spazio che merita".