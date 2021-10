Martino su Osimhen: "In campo non te lo dimentichi, diventerà tra i più forti"

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal', cominciando da Fiorentina-Napoli: "Partita bella e intensa con tanti colpi di scena. La Fiorentina mi ha un po’ deluso a Udine, se dovesse avere un atteggiamento un po’ più aggressivo col Napoli dovrà stare attenta. Con la difesa alta di Italiano ci potrebbero essere molti spazi per Osimhen. Potremmo assistere a due tempi molto diversi tra loro, prevedo una gara molto incerta.

Vlahovic e Osimhen? Tra gli attaccanti emergenti in Europa sono ai primissimi posti. Gli altri attaccanti, tranne Haaland, hanno una certa età e quindi il futuro credo che sia dalla parte di Vlahovic e Osimhen. In campo non te lo dimentichi Osimhen, è presente in ogni azione, ha una personalità molto spiccata e un carattere che lascia il segno. Diventerà tra gli attaccanti più forti al mondo visto anche i tanti margini di miglioramento che ha.

Cosa chiederei a Spalletti oggi? Analizzando la gara con lo Spartak nasce una perplessità: mi ha colpito negativamente quella mancanza di sicurezza nel secondo tempo, la squadra come gli anni passati si è fatta prendere dalla frenesia e ha commesso errori. Questa regressione da cosa è dovuta, è stato un caso o si ripresenterà ancora? Vorrei sapere come Spalletti ha giudicato quella situazione psicologica particolare.

Lozano? L’abbraccio fragoroso tra il messicano e Spalletti mi ha colpito, c’è feeling tra l’allenatore e l’attaccante. Sarà fondamentale per il Napoli, contro la Fiorentina proprio Lozano è da seguire con attenzione. Nei viola invece occhio a Nico Gonzalez, è uno di quei calciatori che nel nostro campionato lascerà una traccia importante”.