Martino sul mercato: "Al Napoli servono uno o due centrocampisti"

Il giornalista Carmine Martino ha commentato a Kiss Kiss Napoli le ultime vicende sul mercato azzurro: "Credo che questo sia il primo anno in cui il Napoli interverrà nel mercato di riparazione in maniera chirurgica. Gli azzurri hanno bisogno di uno-due centrocampisti. Fabian e Zielinski potrebbero ritrovarsi in concorrenza per lo stesso ruolo. Con un regista come Lobotka la situazione potrebbe migliorarsi ulteriormente".