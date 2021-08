Martino sullo sponsor di manica: "Appeal club è cresciuto e ad Amazon c'è un tifoso azzurro..."

Carmine Martino, radiocronista di Radio Kiss Kiss è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, partendo dalla novità dello sponsor di manica sulle nuove maglie del Napoli: “Amazon è un marchio internazionale tra i più importanti, sappiamo che il vice presidente Grandinetti è un grandissimo tifoso del Napoli. Nel momento in cui l’appeal del club è divenuto ancora più interessante è giusto che il marchio del colosso americano è finito sulle maglie del Napoli.

La nuova maglia? L’azzurra è quella che ti colpisce sempre, ma mi ha colpito molto anche la maglia bianca e non dimentichiamoci quella rossa, colore che era stato già proposto anni fa.

Spalletti in conferenza? Finalmente si parla, non c’è il silenzio stampa, Spalletti finora è stato perfetto. Ha dimostrato di essere un grande tecnico non solo sul campo, dove non avevamo dubbi, ma anche dal punto di vista della comunicazione. Napoli vive ancora momenti di delusione ma ora bisogna mettere da parte e pensare ai tre punti per iniziare col piede giusto questa nuova stagione, non si possono buttare punti via se si vuole fare un grande campionato.

Mercato? Spalletti prima di firmare avrà parlato a lungo col club e avrà sposato la strategia del prima vendere per poi acquistare. De Laurentiis è stato intransigente, i prezzi dei suoi gioielli non sono scesi nonostante il Covid. Spalletti è soddisfatto dell’attuale rosa, la squadra ha bisogno solo di qualche piccolo aggiusto per competere sui tre fronti.

Terzino sinistro? Se il Napoli avesse preso Emerson Palmieri sarebbe stata una garanzia in più per il tecnico, Zanoli è un giovane che si sta affacciando per la prima volta in una realtà importante. Vedremo quale sarà il suo impatto col Maradona, non è mai facile giocare in uno stadio così davanti a tanti tifosi. Non ci possono essere garanzie su Ghoulam, quindi bisogna affidarsi a Mario Rui e a Juan Jesus, che qualche volta potrà essere schierato sulla fascia”.