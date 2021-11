Martino: "Vi dico le 3 reazioni diverse che ci saranno per Sarri, Reina e Hysaj"

Carmine Martino, radiocronista per Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare di Napoli-Lazio nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Nel Napoli sono fondamentali due giocatori che hanno cambiato il volto della squadra: Osimhen e soprattutto Anguissa. Alla prima partita sembrava già un veterano e aveva dato l’impressione di chiudere il cerchio, con lui la squadra sembrava più equilibrata e la difesa più protetta. Quando ci sono assenze così importanti il tecnico e gli altri giocatori dovranno sopperire, la rosa del Napoli è molto ampia, vedremo contro la Lazio quale sarà la risposta di quelli che hanno giocato meno.

Lazio? La Lazio in trasferta non ha un ruolino di marci così importante, vedremo se questa tendenza troverà conferma ancora una volta domani.

Ballottaggio Mertens-Petagna? Mertens credo che la spunterà, vedendo la difesa avversaria penso che il belga possa dare filo da torcere. Sarri ha il vantaggio di conoscere bene il Napoli, ha avuto 5 giocatori che attualmente sono ancora nella squadra azzurra. Vedremo poi se a strada in corsa sarà inserito Petagna insieme a Mertens o al posto suo.

I tre grandi ex come saranno accolti? Reina credo sarà applaudito, mentre per Sarri ci saranno dei fischi. Come dice lui quando c’è amore c’è questa reazione opposta. Per Hysaj credo ci sia indifferenza, forse i tifosi ricorderanno l’ultimo errore col Verona, ma è un giocatore che si è sempre impegnato e sbagliare nel calcio succede”.