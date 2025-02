Martorelli: “Il Napoli poteva accontentare Conte prendendo un giocatore per vincere lo scudetto”

“È stata una sessione di mercato come non si era mai verificata con tanti trasferimenti importanti e con esigenze diverse. La Juve è stata costretta a cercare di rimediare, il Milan ha rivoluzionato il mercato dall’allenatore ai calciatori. In più c’è da aggiungere che il Napoli ha venduto uno dei protagonisti della vittoria del campionato”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli commenta la sessione di mercato appena passata agli archivi.

Al Napoli è arrivato Okafor…

“Non è il giocatore che voleva Conte. Credo fosse la quarta scelta. Un buon giocatore ma non quello che desiderava”.

Scudetto: il Napoli nonostante l’addio di Kvara può dire la sua?

“Ha perso Kvara, non ha però competizioni da onorare al di là del campionato. È l’antagonista principale per poter vincere il campionato”.

A chi l’oscar del mercato?

“Nessuna squadra è andata a migliorare. C’è chi ha rivoluzionato e chi ha risistemato. Ma nessuno ha aggiunto la ciliegina sulla torta. L’Inter che è molto forte non ha aggiunto calciatori molto forti. Non darei la palma a nessuna società”:

Chi poteva fare di più?

“Forse il Napoli poteva accontentare Conte e tentare di portare a casa un calciatore che gli avrebbe consentito di vincere il campionato”.