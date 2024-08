Martorelli: "Osimhen? Sarà Napoli da Scudetto con o senza di lui"

“Il futuro di Osimhen? Domanda al momento molto particolare. Presumo che la situazione sia ad una svolta e che sia vicino a lasciare il Napoli. Oggi l’unica società che può pagare la somma che chiede De Laurentiis è il PSG. Non vedo ad oggi altre possibilità”. Così a TuttoMercatoWeb.com intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’agente Giocondo Martorelli.

Anche Lukaku attende di conoscere il futuro di Osimhen.

“Penso proprio di sì. Conte ci ha lavorato dall’inizio e non mi aspetto sorprese. Non appena il trasferimento di Osimhen sarà ufficializzato, credo che verrà annunciato Lukaku”.

Dove vede il Napoli?

“Con o senza Osimhen, lo vedo tra le squadre che lotteranno per vincere il campionato. Gli arrivi di Conte, Buongiorno e la permanenza dei vari Di Lorenzo e Kvaratskhelia candidano il Napoli per lo Scudetto”.