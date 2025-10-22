Martorelli: "Serataccia Napoli! Inter? Sa che al Maradona troverà una squadra arrabbiata"

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del Napoli a Tuttomercatoweb: "Napoli ad Eindhoven? Una serataccia… dopo l’autogol di Buongiorno non è ammissibile che una squadra di Conte possa prendere gol nel modo in cui l’ha preso”.

Non c'è stata partita... “E’ stato un dominio da parte del PSV, che ha dimostrato più gamba, più energia e voglia. Il Napoli non è entrato più in partita e non ha mai dato la possibilità di poter reagire. E’ stata una serata brutta”.

Sabato c'è l'occasione per reagire: la partita contro l'Inter... “Le grandi squadre devono essere all’altezza di saper reagire di fronte a certe batoste. Il Napoli da oggi penserà alla partita contro l’Inter".

L'Inter parte favorita.... "L'Inter sta attraversando un momento di grande forma. Anche in campionato ha dimostrato di stare bene. Ma sa che a Napoli troverà una squadra arrabbiata, che avrà voglia di far vedere che non è quella di ieri".