Martorelli su Pirlo alla Juve: "Non siamo ipocriti, è un rischio! Avrei tenuto Sarri..."

Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, si è soffermato sull'avvicendamento sulla panchina della Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Avrei dato fiducia a Sarri, che ha fatto bene alla Juventus secondo me. Lo rispetto, per me è un grande allenatore. In bianconero si è trovato in difficoltà dal punto di vista tattico. Pirlo? Non lo giudico. Ma non siamo ipocriti, è un rischio: è stato un grande calciatore, ma non vuol dire che sarà un grande allenatore. Non me la sento di sbilanciarmi, in passato abbiamo visto molte scelte del genere non andate a buon fine".