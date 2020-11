Massimo Ranieri annulla la presentazione del disco per la morte di Diego: "Devastante..."

"Per me è stata una giornata devastante, sono devastato dalla notizia della morte di Maradona". Così il cantante e presentatore Massimo Ranieri ha spiegato ai giornalisti il suo stato d'animo annullando la presentazione del suo nuovo disco e del programma che condurrà su Rai 3. "Cercate di capire sono distrutto dal dolore. Ero a teatro e la notizia mi ha segato le gambe. Ho sperato fosse una fake news. - ha spiegato Ranieri come riporta Repubblica.it - Sto pagando lo sforzo fatto ieri di portare a termine la registrazione della terza puntata. Ora devo tornare a teatro e lo faccio con la morte nel cuore".