Mastella: "ADL ha commesso un peccato d'orgoglio. Kvara? Che involuzione..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ex consiglio amministrazione del Napoli: “Il Napoli non ha mai inanellato una serie di risultati positivi quest’anno, vedendo il lavoro di Mazzarri però mi sento rasserenato. Garcia non mi è mai piaciuto, ma al di là di questo adesso vedo che il Napoli sta reagendo. Garcia non mi piaceva neanche con la Roma, ma a Napoli non è proprio uscito fuori. Ha un po ' distrutto l’economia di gioco costruita da Spalletti e poi c’è stata carenza sul piano della intermediazione, pedagogico, sulla modalità di approccio.

L’allenatore è importante, De Laurentiis forse ha peccato d’orgoglio perche pensava da solo a risollevare le sorti del Napoli anche senza Spalletti e Giuntoli. Vedo una grande involuzione di Kvaratskhelia. Il Benevento mi auguro possa rinascere subito. Il presidente ci mette generosità ed entusiasmo, ma poi in campo vedo cose strane”.