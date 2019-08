Mastella: "Ieri all'Hotel Vesuvio ho incontrato ADL e Raiola, la speranza è che non arrivi solo Lozano..."

Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ieri mi sono trovato in maniera casuale all'Hotel Vesuvio, dove si stava svolgendo l'incontro con De Laurentiis, Giuntoli e Raiola. Ho fatto gli auguri, non conoscevo Raiola. Gli ho detto soltanto che speravo stessero facendo cose buone, la speranza è che possa arrivare Lozano ma anche qualcun'altro. Secondo me con Lozano ed Icardi si può competere alla pari per lo Scudetto, lo si può fare in maniera abbastanza rilevante. Vedo un po' la Juve affaticata sul piano del mercato".