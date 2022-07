Mathias Olivera e la concorrenza di Mario Rui: "E' punto di riferimento, lavoriamo insieme"

Mathias Olivera oggi è stato presentato in conferenza stampa, nel corso della quale ha risposto anche a una domanda sulla concorrenza

Mathias Olivera oggi è stato presentato in conferenza stampa, nel corso della quale ha risposto anche a una domanda sulla concorrenza di Mario Rui: "Abbiamo già parlato, mi è sembrata una grandissima persona. È un punto di riferimento per questa squadra. Per far bene dobbiamo lavorare di squadra".