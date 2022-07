Mathias Olivera ha preso la 17 di Hamsik: "So cosa significa, farò di tutto per onorarlo!"

Mathias Olivera ha scelto di indossare la maglia numero 17, quella che fu di Marek Hamsik, e in conferenza stampa ne ha parlato

Mathias Olivera ha scelto di indossare la maglia numero 17, quella che fu di Marek Hamsik, e in conferenza stampa ne ha parlato: "E' un numero speciale, lo so, sono onorato di indossarlo e farò di tutto per onorarlo. So cosa significa questo numero per tutta Napoli. Darò il massimo, è un orgoglio poter indossare questo numero di maglia".