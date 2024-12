Matri critico: "Lukaku non mi convince. Resta adatto a Conte ma non è più quello di una volta"

Alessandro Matri, ex calciatore, ai microfoni di Dazn ha parlato dei temi odierni in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni "È innegabile che Conte abbia la filosofia vincente. Io ho avuto la fortuna di averlo, so cosa trasmette a una squadra.

Credo che abbiano messo giocatori forti e importanti per il nostro campionato, penso a Buongiorno e McTominay. Non sono convinto dell'acquisto di Lukaku: è un giocatore si adatto per le caratteristiche del gioco di Conte, però devo dire che negli ultimi due anni non è il Lukaku che abbiamo visto all'Inter. Io sono un grande estimatore di Lukaku, però anche vedere Conte che toglie Lukaku al 65esimo sono segnali che non è molto soddisfatto".