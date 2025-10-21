Matri: "Lucca? Forse gli esterni scelti da Conte non erano l'ideale per lui"

Alessandro Matri, ex attaccante di Conte alla Juve, ha parlato di Lucca a Dazn: "Ho notato le stesse difficoltà di Leao, è stato lasciato molto solo, forse gli esterni non erano adatti a lui, erano due esterni larghi e lui si è ritrovato spesso solo uno contro tre e lì è complicato perché ricevi pochi palloni, quelli che ricevi devi pulirli, tenerli e hai difficoltà se non riesci a farlo.

Anche io con Conte ho impiegato 2-3 mesi per adattarsi, è un allenatore molto schematico. Ma non è più quel Conte, il modo di giocare ora è molto meno schematico, mi sembra lasci molte più libertà. Lucca deve trovare una posizione ma avere vicino un De Bruyne o un McTominay può aiutarlo e andare in area, dove lui è bravo".