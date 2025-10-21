Matri: "Lucca? Forse gli esterni scelti da Conte non erano l'ideale per lui"
TuttoNapoli.net
Alessandro Matri, ex attaccante di Conte alla Juve, ha parlato di Lucca a Dazn: "Ho notato le stesse difficoltà di Leao, è stato lasciato molto solo, forse gli esterni non erano adatti a lui, erano due esterni larghi e lui si è ritrovato spesso solo uno contro tre e lì è complicato perché ricevi pochi palloni, quelli che ricevi devi pulirli, tenerli e hai difficoltà se non riesci a farlo.
Anche io con Conte ho impiegato 2-3 mesi per adattarsi, è un allenatore molto schematico. Ma non è più quel Conte, il modo di giocare ora è molto meno schematico, mi sembra lasci molte più libertà. Lucca deve trovare una posizione ma avere vicino un De Bruyne o un McTominay può aiutarlo e andare in area, dove lui è bravo".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…” di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
21 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveYouth League, Psv-Napoli 0-0: la gara termina a reti inviolate, secondo punto di fila per gli azzurrini
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com