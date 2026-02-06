Matri perplesso: "Sbagliati progetti iniziali e non hai preso certezze in attacco"
Alessandro Matri, ex attaccante della Juve, ex giocatore di Conte, ha parlato a Dazn del mercato e di come è cambiata la squadra azzurra dopo gennaio: "Il Napoli ha preso buoni prospetti, non certezze. Giovane mi piace ma è ai primi sei mesi in Italia al Verona che era in difficoltà. Se analizzi anche il mercato estivo, hai ceduto due giocatori pagati tanto e fa pensare che hai sbagliato i progetti iniziali e a gennaio hai messo tutto in discussione?".
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica aul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro