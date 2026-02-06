Matri perplesso: "Sbagliati progetti iniziali e non hai preso certezze in attacco"

Alessandro Matri, ex attaccante della Juve, ex giocatore di Conte, ha parlato a Dazn del mercato e di come è cambiata la squadra azzurra dopo gennaio: "Il Napoli ha preso buoni prospetti, non certezze. Giovane mi piace ma è ai primi sei mesi in Italia al Verona che era in difficoltà. Se analizzi anche il mercato estivo, hai ceduto due giocatori pagati tanto e fa pensare che hai sbagliato i progetti iniziali e a gennaio hai messo tutto in discussione?".

