Matri sponsorizza De Zerbi: "È uno che scalda la piazza, fa un calcio diverso dall'Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Matri, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di Tutti Bravi dal Divano, parlando di Roberto De Zerbi dopo il suo annuncio dell'addio al Brighton.

Hai giocato un anno con De Zerbi, hai notizie?

"No, non ho notizie. Però i pro sono tanti con De Zerbi. È uno che potrebbe scaldare la piazza ed è uno che dà la scossa drastica. È uno che è appoggiato dalla tifoseria. Fa un calcio talmente diverso... Un calcio diverso da Pioli, un calcio diverso da quello che c'è in Italia. È un calcio che dà la scossa e alla piazza potrebbe portare entusiasmo".

De Zerbi al Milan?

"Sarebbe un esame anche per lui, per vedere la crescita di De Zerbi. Mi piacerebbe vedere il De Zerbi tanto decantato in una piazza importante dove deve vincere. Secondo me il Milan ha bisogno di questi profili qua, perché l'appeal mediatico della dirigenza del Milan adesso basso obiettivamente parlando. La società Milan sa che sta prendendo una decisione importante, sta cambiando un allenatore che comunque qualcosa ha fatto al Milan. Se io prendo un allenatore come Conte e De Zerbi responsabilizzo anche loro, perché la piazza è contenta. Allenatori forti, quindi se le cose van male... Se io prendo Fonseca tutte le colpe girano sulla società secondo me".