Matthaus: "Potevo firmare un triennale col Napoli, Diego mi voleva e mandò delle persone a Monaco"

Lothar Matthaus, ex calciatore della Germania finalista in Messico contro l'Argentina nel 1986, colui che scambiò la maglia con Diego Armando Maradona, in un'intervista al Daily Mail ricorda proprio quei tempi e svela un retroscena: "Dopo quel Mondiale Diego mandò un gruppo di persone da Napoli a parlare con me. Gli disse che dovevano portarmi nella sua squadra. Era un sabato, avevo appena giocato a Colonia. Colai a Monaco e arrivai in un ristorante italiano, dove chi curava i miei interessi aveva mangiato e bevuto per tutta la serata. Potevo firmare un triennale col Napoli, Diego mi voleva a ogni costo. Per me ci sarebbe stato anche una specie di welcome bonus da tre milioni di marchi. Miei sia se avessi accettato che se avessi rifiutato, a patto di promettere di non firmare mai per un altro lcub italiano. Era quattro volte quanto prendevo al Bayern. Ma alla fine rifiutai, non mi sarei lasciato comprare in questo modo, non faceva per me, mi sembrava troppo complicato".