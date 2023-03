Mattioli sul -15: “Una violenza contro la Juve, ma per me toglieranno la penalizzazione”

Il giornalista Mario Mattioli ha parlato a Radio Radio della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus

TuttoNapoli.net

Il giornalista Mario Mattioli ha parlato a Radio Radio della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus: "Questi quindici punti tolti sono stati una violenza contro una società. A mio avviso, toglieranno la penalizzazione, manca una norma precisa sulle plusvalenze. Non ci sono i presupposti per valutazioni corrette, coerenti e fisse. Hanno voluto bastonare il club bianconero. Nessuno nega che la dirigenza della Juventus abbia combinato dei guai, ma non sono questi".