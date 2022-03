Maurizio Casagrande: "Spalletti si mostrò antipatico con me, ma in campo nulla da dire"

Maurizio Casagrande, noto attore e tifoso del Napoli, ha raccontato un episodio nel corso del suo intervento a 'Radio Goal'.

Maurizio Casagrande, noto attore e tifoso del Napoli, ha raccontato un episodio nel corso del suo intervento a 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è stato un episodio con Spalletti in cui con me si è mostrato un po' antipatico, un po' scontroso. Questo avvenimento mi ha fatto dubitare sulla sua simpatia personale, ma non della sua bravura di campo. Salemme lo vedrei come uno Spalletti in campo, perché quest'ultimo è l'unico che ha la mente per concepire cose importanti come le ha concepite Salemme".