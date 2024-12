Mauro a Pressing: "Juve non da Scudetto, il Napoli sì perché non fa fesserie!"

Massimo Mauro, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Il Napoli merita il primato perché ha una maturità da grande squadra. Il Napoli poteva fare 5-6 gol ed ha sofferto poco, il migliore in campo è il portiere del Torino e poi ha gestito.

Io sono appassionato di squadre che sono umili, il Napoli fesserie non ne fa. Questa è la differenza tra chi può vincere il campionato e ad esempio la Juve che non ha queste caratteristiche. La Juve lo scudetto non lo può vincere, il Napoli sì".