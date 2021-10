Mauro: "A questa Juve mancano un centrocampista e un attaccante determinanti"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus Massimo Mauro parla così del momento difficile dei bianconeri: "Io credo che a questa squadra manchino un centrocampista e un centravanti che riescano a essere determinanti, però ritengo che la Juve abbia una buona rosa e che con un progetto tattico diverso potrebbe rendere in maniera differente. La voglia di lottare c’è, altrimenti non ci sarebbe stata la reazione nel finale. Mancano le idee: con CR7 ti potevi permettere di dare palla a lui e aspettare che facesse gol, se non hai una squadra di stelle devi puntare sul gioco".

E' quasi impossibile una rimonta come quella del 2015/16. Stiamo parlando di due squadre molto diverse. Quella Juventus aveva un centrocampo di fenomeni e Bonucci e Chiellini erano più giovani. All’Europeo hanno dimostrato di essere ancora i migliori, ma con Mancini difendono in modo diverso, più avanti. Ora la Juve può solo gettare il cuore oltre l’ostacolo, mettendosi a giocare uno contro uno. Come ha fatto il Verona".