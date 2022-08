Mauro alla Gazzetta: "Napoli fuori dai giochi, ora c'è la Roma con le milanesi e la Juve"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex di Napoli e Juve Massimo Mauro ha espresso la sua griglia per il campionato di Serie A

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex di Napoli e Juve Massimo Mauro ha espresso la sua griglia per il campionato di Serie A: "Vado per esclusione. Il Napoli mi sembra fuori dalla griglia scudetto, al suo posto metto la Roma. La Juve ci sta per il mercato che ha fatto, ma mi sembra che non abbia i numeri per lo scudetto: davanti serve un attacco da 50 gol, secondo me con Di Maria, Chiesa e Vlahovic arrivi a 35 e non basta. Il Milan campione è candidato d’obbligo, io però dico Inter: ha l’organico migliore, con un attacco con Lautaro, Lukaku e Dzeko come fai a non metterla favorita? Ha confermato la difesa, in mezzo ha preso un giocatore fantastico come Asllani: se non vende Skriniar è davanti a tutti".