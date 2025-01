Mauro: "Conte spinge i suoi a dare più di quello che si ha, chi non ci sta non è adatto a lui"

L'ex calciatore Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A, parlando tra i vari temi anche della stagione del Napoli di Antonio Conte. Queste le sue parole: "Conte è riuscito a far capire il valore del dare tutto e anche qualcosa in più di quello che si ha. Ha formato un gruppo di gente pronta a tutto per lui e allora devi dare tutto, chi non ci sta non è un calciatore adatto a lui".

