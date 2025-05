Mauro critica Conte: “Solo lanci. E si può dire che su Lobotka ha sbagliato gestione?”

Massimo Mauro, ex calciatore e oggi opinionista televisivo, si è espresso così nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Questo step pesa tantissimo. Voglio prima di tutto fare i complimenti al Genoa, ci ha messo tutto, il Napoli ci ha provato ma l'ho visto senza la gamba per gestire i momenti importanti della partita. Tema fisico, ma anche di personalità, se vai due volte in vantaggio devi gestirla ma il Napoli lanciava solo lungo ed il Genoa ha trovato l'occasione.

Noi parliamo dopo, ma alcune cose fatte da Conte non sono andate bene. Billing si trova lì, ma disturba anche Olivera e pure il portiere può determinare anche se è un grande gol. Una grande parata può determinare uno Scudetto, ma non è un errore, il grande portiere però ti salva. Male anche la gestione di Lobotka. A questi livelli, dopo 10 minuti esci senza che nessuno ti abbia toccato, è un errore si può dire".