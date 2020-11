Mauro difende Maradona: "Chi fa il moralista è un cretino! C'è un aneddoto che racconta il suo amore..."

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli e compagno di squadra di Diego Armando Maradona, ha parlato del Pibe de Oro ai taccuini di Tuttosport: “È un cretino, un cretino. Chi fa il moralista con Diego è un cretino. Nel comportamento di Diego non c’è mai stato l’interesse. Purtroppo c’è stata una valutazione non seria delle sue condizioni, della dipendenza dalla cocaina. Questo è stato il rammarico più grande. Per uscire da certe situazioni servono professionisti, esperti. E comunque lui non ha mai chiesto di essere santificato”.

L'ANEDDOTO DI LECCE - “Lecce-Napoli: 5 minuti prima di scendere in campo. È piegato in due dal male e non riesce a camminare. Si ficca nella schiena una siringa piena di cortisone. Lo fa senza il minimo dubbio che fosse giusto o meno".