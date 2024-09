Mauro esalta Conte: "Ha già reso il Napoli una big! Scudetto? Se l'Inter non fa l'Inter..."

vedi letture

Massimo Mauro, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda sui canali Mediaset: "Il Napoli sta difendendo bene, non ha paura di contrattaccare. E’ vero, mettono la gamba, sono umili, ma sono le caratteristiche che hanno le grandi squadre, non è una novità. Conte fa diventare le squadre subito grandi.

Perderanno quando gli avversari sono stati più bravi, ma la prestazione dopo Verona c’è sempre stata e ci sarà sempre. A Cagliari hanno avuto un grande Meret, poi hanno stravinto, ma pure Conte ha detto che il Cagliari non meritava quel passivo. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere il Napoli nei primi posti e se l’Inter non fa l’Inter può diventare la migliore di Juve, Milan Atalanta ecc”.