Mauro: “Il Napoli deve inseguire più lo scudetto che l’EL, manca da troppo tempo”

Massimo Mauro, ex giocatore, tra le altre, di Juventus e Napoli ed attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24. Queste le parole e il commento sui partenopei: “Il Napoli dovrebbe inseguire più lo scudetto che l’Europa League, manca da troppo tempo a Napoli, ha le possibilità per farlo".

Sulla Juventus: "Proteggere Vlahovic significa farlo giocare vicino alla porta, non deve lottare a centrocampo. Il tridente è stata una trovata geniale, non ci aspettavamo che lo riproponesse. Se la Juve torna indietro tecnicamente torna indietro anche di 30-40m e non fa bene".