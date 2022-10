Mauro: “La Roma è stata gagliarda. Senza l’errore di Smalling finiva 0-0”

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli e della Juventus, si è così espresso durante la trasmissione 'Pressing’

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli e della Juventus, si è così espresso durante la trasmissione 'Pressing’: “A me la Roma non è dispiaciuta, anzi: è stata gagliarda. Una bella partita, nel suo complesso. Le due squadre se le sono date. Il match è stato deciso da un singolo episodio. Il Napoli ha creato più occasioni, ma la Roma è stata in partita per tutti i 95 minuti. Se Smalling non sbagliava, finiva 0-0".