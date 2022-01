Mauro: "Napoli terzo per la forza dell'attacco, prima della Juve c'è anche il Sassuolo"

Massimo Mauro, tramite la Gazzetta dello Sport, non lesina critiche alla Juventus e al suo reparto offensivo: "Prima, l'Inter. Seconda, l'Atalanta. Terzi alla pari Napoli e Milan. E prima della Juventus, nella mia classifica, c'è anche il Sassuolo. Io sono un grande estimatore di Scamacca e Raspadori e, a un altro livello di calcio, mi piace anche Defrel. Sarei curioso di vedere Abraham alla Juve: per me sarebbe adatto".