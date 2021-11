Mauro: "Oggi 6 squadre giocano meglio della Juve. Milan e Napoli di un altro pianeta"

Analisi ai taccuini dell'edizione torinese del quotidiano 'La Repubblica' di Massimo Mauro sul momento della Juventus, squadra che sabato ha incassato il secondo ko consecutivo in campionato e ha conquistato 15 punti nelle prime 11 giornate, meno della metà delle due capoliste. "Guardando il rendimento dei giocatori delle squadre che la precedono è una follia dire che lotterà per lo scudetto. Se la qualità del gioco è questa, sarebbe un assurdo sportivo perché Milan, Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Lazio in questo momento hanno espresso un gioco migliore. Milan e Napoli sono di un altro pianeta. La Juve quando ha vinto l’ha fatto per 1-0 giocando male: chi gioca meglio vince, specialmente in un torneo lungo come la Serie A. Quindi sarà difficile finire la stagione davanti a queste squadre per questa Juve".