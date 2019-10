Mauro punge: "Se la Juve sbaglia una gara, il Napoli ne sbaglia due..."

Massimo Mauro ha commentato l'ultimo turno di campionato nel suo editoriale settimanale per Repubblica.it. Ecco le sue considerazioni: "La Juve, pur producendo tante occasioni, non è riuscita a vincere a Lecce: una poca concretezza che inizia ad essere, come ha riconosciuto lo stesso Sarri, un piccolo motivo di allarme. Certo, l'Inter non ha fatto il sorpasso, il Napoli non ha accorciato le distanze. E' quindi sempre il solito discorso: se la Juve sbaglia una partita la sensazione è che Inter e Napoli ne sbaglieranno due".