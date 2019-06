Maxi Schermi al San Paolo, il legale Deltronics: "Stamattina abbiamo cominciato il montaggio del primo! Ci sono stati dei ritardi..."

Antonio Beneduce, legale della società Deltronics che si sta occupando del montaggio dei maxi schermi al San Paolo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Aru ha affidato il compito di installare i maxi schermi? Assolutamente si! Ho una notizia che non è ancora stata ufficializzata, stamattina è cominciato il montaggio del primo dei due maxi schermi. Al momento se ne vede già metà. Ci sono stati dei ritardi in tutte le attività delle Universiadi, abbiamo avuto delle pressioni. Il 3 luglio saremo in mondo visione e tutti gli schermi saranno montati al San Paolo. Noi saremo da supporto tecnico a tutte le installazioni delle Universiadi. Al di là dell'elettronica, gli schermi saranno dotati di tutte le caratteristiche necessarie, ed anche tutte le normative necessarie".